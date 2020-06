Bar all'ospedale San Giuseppe di Empoli: manifestazione di interesse per l'assegnazione di spazi

Empoli Salute Gestione S.c.a.r.l., affidatario degli spazi ad uso commerciale nell’ambito del Complesso Ospedaliero San Giuseppe di Empoli, rende noto che intende procedere al confronto concorrenziale finalizzato all’assegnazione, in regime di locazione civilistica, degli spazi per lo svolgimento dell'attività di bar.

Si precisa sin d’ora che, in base alla convenzione stipulata unitamente al Comune di Empoli e alla Azienda USL Toscana Centro di Empoli in data 26 maggio 2010, gli esercenti di esercizi di identico settore merceologico oggi presenti in via Boccaccio godranno del diritto di prelazione in ordine all’assegnazione dello spazio medesimo.

Il presente invito è rivolto agli operatori economici italiani ed esteri in grado di dimostrare comprovate esperienze pluriennali nel settore merceologico della gestione di bar e che non abbiano in corso procedimenti penali e/o procedimenti fallimentari e che comunque non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006.

A coloro che manifesteranno il proprio interesse mediante raccomandata a.r. che dovrà pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente ad Empoli Salute Gestione S.c.a.r.l., via G. del Pian dei Carpini n.1, 50127 Firenze ovvero a mezzo pec all’indirizzo esg.scrl@pec.inso.it, verrà dato accesso alla documentazione necessaria per partecipare al confronto concorrenziale.