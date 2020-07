Calenzano, Alia aggiunge due nuove Ecotappe sul territorio

Oltre ai punti di raccolta già attivi alla Casa del Popolo di via Puccini ed all’Università (Design Campus) in via Pertini, i cittadini adesso possono recarsi anche alla Misericordia di Carraia e al circolo Arci “La Vedetta” a Settimello. Nei due nuovi punti di raccolta appositamente attrezzati è possibile conferire piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come telefonini, radioline, sveglie, etc..di dimensioni inferiori a 25 cm), pile esauste e farmaci scaduti. Presso la Casa del Popolo e l’Ecotappa all’Università, invece, ci sono anche i raccoglitori per le bombolette spray, toner e cartucce di inchiostro per stampanti; alla Casa del Popolo è presente anche il punto di raccolta degli oli alimentari esausti.

"Durante la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente di Calenzano Irene Padovani - abbiamo ricevuto tante richieste relative al conferimento di rifiuti differenziati. Segno che nei nostri cittadini questa virtuosa abitudine è ben radicata. Per questo torniamo ad offrire i servizi sul territorio e li aumentiamo con nuove ecotappe, distribuite nelle frazioni. Perché è bene mantenere le buone abitudini e diffonderle sempre di più. Ringraziamo i circoli per aver dato la propria disponibilità ad ospitare i nuovi punti".

Si ricorda che le Ecotappe sono accessibili soltanto per le utenze domestiche durante l’orario di apertura dei locali o degli uffici. Al momento, al fine di garantire la messa in atto delle misure di contenimento del Covid-19 anche nell’espletamento di questo servizio è necessario rispettare le misure di sicurezza ed accedere al conferimento una persona per volta, indossando la propria mascherina.

Le Ecotappe rappresentano un’opportunità di conferimento sul territorio aggiuntiva all’Ecocentro ed all’Ecofurgone, per coloro che devono smaltire rifiuti particolari di piccole dimensioni che non sono conferibili nel normale ciclo di raccolta. Alia sta potenziando questo servizio su tutta l’area della Piana dove adesso sono 17 i punti di conferimento presenti. I dettagli sulle strutture presenti sul territorio ed i rifiuti conferibili sono consultabili sul portale aziendale nella sezione dedicata .

Per maggiori informazioni è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa