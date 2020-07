Cinema sotto le stelle, i film a Villa Elisa a Ponsacco

Da giovedì 2 Luglio il Cinema Teatro Odeon di Ponsacco torna ad aprire i suoi cancelli per l'annuale appuntamento estivo con Sere d'Estate all'Odeon, il cinema sotto le stelle organizzato da Odeon Eventi in collaborazione e con il contributo di Comune di Ponsacco e Cassa di Risparmio di Volterra. Nei mesi di Luglio e Agosto, per nove giovedì, presso i giardini di Villa Elisa, film di successo per tutte le età e i gusti, si alterneranno sul grande schermo per permettere alle famiglie di passare una serata in compagnia con un biglietto di soli due euro.

Sarà un'edizione particolare, poiché il rispetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia Covid- 19 renderà necessario adottare misure specifiche come la distanza di sicurezza e la sanificazione. Per tale ragione sarà consentito l'ingresso solo su prenotazione al numero 3338753299.

La programmazione dell'estate 2020 inizia giovedì 2 Luglio con Tutto il mio folle amore, un film con Claudio Santamaria e Valeria Golino che raccontano la storia vera di un padre e un figlio autistico, per proseguire il 9 Luglio con il film per ragazzi Sulle ali dell'avventura, un racconto familiare che spronano i giovani a non rinunciare alle prime difficoltà, il 16 Luglio sarà la volta di Cena con delitto un film giallo ma con quel pizzico di ironia e suspence che terrà lo spettatore incollato allo schermo, il 23 Luglio la serata sarà travolta dalle macabre avventure de La famiglia Adams, mentre il 30 Luglio lo spettatore potrà farsi coinvolgere con il film di successo Parasite. Il cinema sotto le stelle proseguirà nel mese di Agosto, giovedì 6, con Mio Fratello rincorre i dinosauri, la storia vera di Jack e il suo fratellino Giò, affetto dalla sindrome di down, il 13 Agosto sarà proiettato il film Il traditore, la storia vera del criminale Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì a Borsellino e Falcone di comprendere l'organizzazione di Cosa Nostra, il 20 Luglio la serata sarà dedicata ai più piccola con la favolosa avventura di Playmobil -The movie per poi finire il 27 Agosto con il film 1917 che racconta la storia di due soldati britannici che affrontano i momenti più crudeli della prima guerra mondiale.

“Non è la prima volta che viene organizzato il cinema all’aperto a Ponsacco, ma questa edizione assume un valore aggiunto, perché è un modo bello e di qualità per tornare a vivere i nostri spazi dopo i mesi di lockdown – commentano la Sindaca Francesca Brogi e l’Assessore alla cultura Stefania Macchi – Forti del successo delle scorse edizioni, anche quest’anno abbiamo voluto sostenere l’iniziativa di Odeon Eventi per incrementare l’offerta culturale ponsacchina. Grazie al contributo del Comune e della Cassa di Risparmio di Volterra siamo riusciti ad abbattere il costo del biglietto portandolo a 2 euro, così da rendere accessibile a tutti la visione dei film nella splendida cornice di Villa Elisa. Un ulteriore modo per frequentare il centro storico e stare insieme. Ringraziamo Odeon Eventi per l’impegno e la professionalità che mette nell’organizzazione di questi progetti a beneficio di tutta la comunità”.

Fonte: Comune di Ponsacco