Lotus di nuovo in strada, primo raduno post-Covid

Dopo mesi di stop imposti dall’emergenza Covid, riparte la stagione di raduni targati Club Lotus Italia. Passione e amicizia accompagneranno al solito i raduni stradali e in pista.

Per questa nuova tappa, il Cli ha scelto di celebrare la Mille Miglia, una delle corse più famose al mondo. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 luglio, per un tour che attraverserà Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. La manifestazione non renderà omaggio solo alla gara, ma anche a uno dei piloti più rappresentativi e vittoriosi della corsa: il super campione Tazio Nuvolari. Il meeting non si svolgerà ovviamente sulla lunghezza totale della gara (che metterebbe “a dura prova” equipaggi e mezzi), ma ricalcherà una parte del tracciato.

PRIMA GIORNATA - Sabato 4 luglio.

Il gruppo, dopo lo start di Perugia presso Team Santilli, attraverserà la Val d’Orcia. A seguire le vetture affronteranno le curve, i rilievi e i paesaggi del Chianti.

Durante il percorso sono previste due soste: la prima, a Monteriggioni; la seconda, a Firenze, nei locali della concessionaria Lotus Peragnoli Scar. La giornata si concluderà a Barberino del Mugello, per la sistemazione alberghiera e la cena dei soci.

SECONDA GIORNATA - Domenica 5 luglio.

Dopo la colazione, il Club lascerà il Mugello per affrontare due tra i valichi appenninici più ambiti dagli appassionati di motori: il Passo della Futa e il Passo della Raticosa. Gli equipaggi arriveranno poi a Mantova, dove i partecipanti potranno visitare il Museo Tazio Nuvolari: uno scrigno che racconta la vita del leggendario pilota della Mille Miglia attraverso immagini, memorabilia, trofei e contenuti audiovisivi.

Ad accompagnare i soci in questo “viaggio” sarà l’architetto Giampaolo Benedini, non solo grande appassionato di motorsport e pilota ma soprattutto ispiratore di Lotus Elise S1 ed Esprit GT3, avendo ricoperto il ruolo di “Director of corporate styling” durante il loro sviluppo a Hethel. Terminata la sosta a Mantova, la carovana raggiungerà il Museo Mille Miglia di Brescia per un tour guidato e i saluti finali.

Il raduno Mille Miglia è organizzato dal Cli con il supporto dei partner: Peragnoli Scar, Racing Greggio, Team Santilli, DB Termoidraulica e Lemansys.

CLI – CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Nato nel 2012 per volontà del fondatore Paolo Zannelli, il Club Lotus Italia è un'associazione no profit che unisce passione per i motori e sana amicizia. Oggi il Club, che è cresciuto nel corso degli anni, conta oltre 300 soci da ogni parte d'Italia e dall'estero, uniti dall'amore per le Lotus e dalla voglia di condividere il mito della casa di Hethel.

Sono in media 7 gli eventi che il Club organizza ogni anno per i propri appassionati, in giro per la Penisola e l'Europa: raduni su strada e in pista, in autodromi di primo livello; test di regolarità in contesti di suggestiva bellezza e visite dirette all'azienda, nella base inglese Lotus.

SITO: www.clublotusitalia.it

Fonte: Club Lotus Italia