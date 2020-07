Spaccia cocaina nascondendola in cantina, arrestato

Un 30enne di origini marocchine è stato arrestato a Prato per l’illecita detenzione di 50 grammi di cocaina ai fini di spaccio. L’uomo, che da tempo veniva tenuto sotto osservazione dai militari, è stato inizialmente pedinato e in seguito quando i militari lo hanno visto entrare all’interno di una cantina di un condominio di via Puccini. La decisione di intervenire è scattata appena i militari hanno capito che si trattava proprio del rifugio in cui nascondeva il grosso dello stupefacente destinato alla vendita. L’uomo, con svariati precedenti di polizia, aveva con sé anche l’occorrente per la suddivisione dello stupefacente in dosi. Sarà giudicato con rito per direttissima.