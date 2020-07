Consiglio comunale, approvate una somma urgenza sui lavori alla piscina e una mozione sulla Tari

Il consiglio comunale di martedì 30 giugno ha approvato la delibera di somma urgenza per i lavori alla piscina della scuola secondaria di primo grado 'Raffaello' che prevedono la demolizione del solaio deteriorato presente sul bordo della piscina stessa e la riparazione delle tubazioni. Si tratta di interventi di risanamento per circa 40mila euro che riguardano anche gli impianti (autopompa, tubazioni, bocchettoni e sifoni per lo sfioro), necessari a risolvere problematiche emerse durante i numerosi sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi e finalizzati a garantire il corretto utilizzo delle risorse idriche, mediante la sostituzione di tubazioni ed elementi obsoleti o non più funzionanti.

Il provvedimento è stato approvato con 21 voti favorevoli (Pistoia Concreta, Fratelli d'Italia, Forza Italia Centristi per l'Europa, Lega per Salvini premier, Amo Pistoia, Movimento 5 stelle, Italia Viva), nessun contrario e l'astensione dei gruppi Pistoia Sorride, Pd, Pistoia Spirito Libero, Pistoia Città di tutti.

A seguire, l'assemblea ha approvato una mozione presentata dal Movimento 5 stelle relativa alla riduzione della Tari per il 2020.

Il provvedimento impegna l'Amministrazione “a farsi promotori presso Ato Toscana Centro e presso tutte le altre sedi istituzionali competenti affinché siano modificati i criteri di determinazione del Pef per l'anno 2020, in modo che possa essere da subito valorizzata la riduzione dei costi dovuti alla sospensione e alla contrazione dei servizi sul territorio, a favore delle categorie non domestiche le cui attività sono riferibili ai codici Ateco interessati dal blocco e a quelle – sempre non domestiche – che hanno prudenzialmente ritenuto di sospendere o ridurre la loro attività e che per tale motivo meno hanno inciso sulla produzione dei rifiuti secondo il criterio del 'chi inquina paga' ”.

La mozione impegna, poi, a “istituire misure agevolative rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, proporzionate ai giorni di chiusura imposti dal Governo, finanziate con la fiscalità generale”.

Il provvedimento è stato approvato con 21 voti favorevoli (Pistoia Concreta, Fratelli d'Italia, Forza Italia Centristi per l'Europa, Lega per Salvini premier, Amo Pistoia, Movimento 5 stelle, Pd, Pistoia Città di tutti) e l'astensione di Pistoia Spirito Libero.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa