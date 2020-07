Consiglio comunale Certaldo, approvati rendiconto di gestione e 'No mozziconi a terra'

Consiglio Comunale: esito votazioni della seduta del 30 giugno 2020

CERTALDO – A seguire il resoconto sintetico delle votazioni delle delibere, ordini del giorno e mozioni della seduta del Consiglio Comunale in sessione ordinaria tenutasi martedì 30 giugno 2020 in videoconferenza alle ore 19,00 in prima convocazione ed alle ore 19,15 in seconda in video-conferenza.

La seduta integrale è registrata e visibile sul canale www.youtube.com/user/ComunediCertaldo al link https://youtu.be/CxPF6AiZeEc

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTA DEL 11.05.2020 – Lettura ed approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: gruppi e consiglieri di maggioranza: Partito Democratico; Sarà Certaldo; consigliere Simone Scardigli; non partecipano al voto i gruppi di minoranza: Lega Salvini Certaldo.

2) RATIFICA DELIBERAZIONE D’URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 del 11.06.2020 avente per oggetto: “BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.”.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti: Lega Salvini Certaldo.

3) RENDICONTO DI GESTIONE 2019 – Approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari: Lega Salvini Certaldo.

4) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti: Lega Salvini Certaldo.

5) LITI – Ricorso avverso il Giudice di Pace di Carini causa Siciliy By Car Spa – Riconoscimento debito fuori bilancio.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti: Lega Salvini Certaldo.

6) FORNITURE E SERVIZI - Programma biennale 2020/2021 – Deliberazione C.C. n. 96 del 28.12.2019 - Modifica.

Approvato all’unanimità

7) TRIBUTI COMUNALI – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Regolamento per l’applicazione – Approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari: Lega Salvini Certaldo.

8) TRIBUTI COMUNALI – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote anno 2020 – Approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari: Lega Salvini Certaldo.

9) TRIBUTI COMUNALI – Disciplina tassa rifiuti (T.A.R.I.) – Regolamento per l’applicazione – Approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari: Lega Salvini Certaldo.

10) TRIBUTI COMUNALI – Disciplina tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – Modifiche al Regolamento – Approvazione.

Emendamento proposto da Eliseo Palazzo, Lega: respinto con voti favorevoli di Lega Salvini Certaldo, contrari Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli;

Testo originario: approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari: Lega Salvini Certaldo.

11) ISTRUZIONE PUBBLICA – Effettuazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Gambassi Terme frequentanti le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di Certaldo e per il pagamento della differenza prevista per le agevolazioni concesse sui servizi scolastici – Approvazione schema di convenzione.

Approvato all’unanimità

12) ISTRUZIONE PUBBLICA – Servizi scolastici – Criteri di indirizzo per la concessione di agevolazioni - Approvazione.

Approvato all’unanimità

13) OPERE PUBBLICHE – Verifica vulnerabilità sismica e progettazione fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento funzionale del ponte sul fiume Elsa sul confine geografico dei territori provinciali di Firenze e Siena – Accordo di programma tra la Provincia di Siena la Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Certaldo Gambassi Terme e San Gimignano – Approvazione.

Approvato a maggioranza, favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti: Lega Salvini Certaldo.

14) CULTURA – Sistema museale telematico Case della Memoria in Toscana I Grandi Personaggi – Convenzione e regolamento - Approvazione.

Approvato all’unanimità

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –PETIZIONI

15) CONSIGLIO COMUNALE – Controllo sull’uso e ricerche sulle concentrazioni di residui di prodotti fitosanitari contenenti Glyphosate sul territorio comunale – Esame mozione presentata dal consigliere Bracali della lista PD.

Approvato all’unanimità

16) CONSIGLIO COMUNALE – Campagna nazionale “No mozziconi a terra” – Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Nencini della lista Lega – Salvini Certaldo.

Approvato all’unanimità

17) CONSIGLIO COMUNALE – Ordinanza per divieto abbandono mascherine guanti ed altri DPI su suolo pubblico – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

Respinto con voti favorevoli di Lega Salvini Certaldo, contrari Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli

18) CONSIGLIO COMUNALE – Tavolo di lavoro con le imprese agricole – Esame mozione presentata dalla lista Lega – Salvini Certaldo.

Respinto con voti favorevoli di Lega Salvini Certaldo, contrari Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa