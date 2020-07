Contratto di formazione e lavoro alla Sant'Anna

Opportunità di lavoro per laureate e laureati alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, a seguito di un Provvedimento del Direttore Generale (numero 188 del 22 giunto 2020) ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, con eventuale preselezione, per l'assunzione di una persona (unità di personale) da inquadrare nella categoria D - Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro. E’ pertanto necessario non avere ancora compiuto i 32 anni.

Il contratto sarà a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, per rispondere alle esigenze delle strutture della Scuola Superiore Sant’Anna, in maniera prioritaria per l’attivazione delle “Seasonal School”, nuova iniziativa di formazione.

Le domande devono essere presentate entro mercoledì 22 luglio 2020. Bando, modulo di domanda e contatti per info su https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-d-area-amministrativa-seasonal-school-tempo-determinato

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna