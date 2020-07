Da domani la biblioteca San Giorgio riapre gli spazi di studio e lettura

La biblioteca San Giorgio riapre gli spazi di studio e lettura a partire da domani, giovedì 2 luglio. Dovendo rispettare stringenti misure di cautela stabilite dalle vigenti norme di contenimento del contagio del Covid-19, l'accesso del pubblico non sarà libero, ma regolato da un sistema di prenotazione che si propone di offrire agli utenti le migliori condizioni di sicurezza nell'uso delle postazioni e degli spazi. Si tratta, quindi, per adesso, di un secondo passo verso la progressiva estensione dei servizi e delle attività, dopo la ripresa del prestito dallo scorso 21 maggio.

Per il momento gli spazi di studio e lettura riaperti sono 71, tutti al piano terreno.

L’accesso agli spazi è possibile al mattino nella fascia oraria 9-13 e al pomeriggio nella fascia oraria 14-19, su prenotazione da effettuare telefonicamente chiamando il numero 0573 371600 o di persona, rivolgendosi al banco dell'atrio di ingresso.

Le postazioni sono differenziate a seconda delle diverse esigenze: punti di studio individuali al tavolo; poltrone per la lettura individuale; sedie monoblocco girevoli con ribaltina o tavoli rotondi sempre per lo studio; otto postazioni con computer collegato a internet per la navigazione on-line (il servizio wi-fi è gratuito previa iscrizione). Al momento della prenotazione, in base alle disponibilità, l'utente potrà scegliere il tipo di postazione individuale che preferisce, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le prenotazioni per la mattina dovranno essere effettuate al più tardi il giorno precedente; quelle per il pomeriggio entro le ore 13 del giorno stesso. È possibile prenotare con un anticipo massimo di 7 giorni, per un massimo di 3 turni alla volta. Le postazioni rimaste libere da prenotazioni potranno essere assegnate con semplice richiesta diretta all’arrivo in biblioteca.

Ci saranno alcune regole da osservare: uso della mascherina correttamente indossata per tutto il tempo di permanenza in biblioteca e utilizzo della sola postazione numerata assegnata; non sarà possibile consultare quotidiani e riviste né scegliere autonomamente i libri a scaffale aperto. Per il momento non sarà attiva l’area della biblioteca dei Ragazzi.

Da lunedì 6 luglio sarà possibile accedere alla caffetteria della biblioteca, con limitazioni di cui saranno fornite informazioni dettagliate dal gestore del servizio nei prossimi giorni.

Le operazioni di sanificazione degli ambienti sono programmate due volte al giorno: tra le 8 e le 9 e tra le 13 e le 14 nei giorni da martedì a sabato e tra le 13 e le 14 il lunedì. Per questo motivo, tra le 13 e le 14 tutti gli utenti dovranno liberare gli spazi della biblioteca, che resterà attiva soltanto per le consuete operazioni di prestito e restituzione svolte nell’atrio.

Sono attive da alcune settimane anche le operazioni di prestito interbibliotecario.

Un servizio telefonico di assistenza alla prenotazione dei libri e dei dischi è attivo tutti i giorni nell’orario di apertura al numero 0573 371787.

Le regole della riapertura sono pubblicate sul sito della biblioteca: http://www.sangiorgio.comune. pistoia.it/accesso-in- sicurezza

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa