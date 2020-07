Elisabetta Carovani è la nuova direttrice del Museo del Figurino

“Faccio gli auguri di buon lavoro alla nuova direttrice – ha commentato l’Assessore alla Cultura Irene Padovani – e ringrazio la commissione esaminatrice per il lavoro di selezione dei curriculum. Colgo l’occasione per ringraziare la direttrice uscente per il grande lavoro fatto, in termini di modernizzazione e apertura all’esterno. Inizieremo subito a collaborare con la nuova direttrice e con il gestore per programmare le prossime iniziative”.

L’incarico, che inizia oggi, ha la durata di tre anni e terminerà quindi il 30/06/2023. La selezione, in seguito ad avviso di interesse del Comune, è stata a cura della commissione esaminatrice, composta da personale del Comune e un membro scelto tra i gestori del museo.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa