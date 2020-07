Incendio in un campo di grano tagliato: a fuoco circa 4 ettari

I vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle ore 16 per un incendio che ha coinvolto un campo di grano tagliato, in località Luco a Poggibonsi dove sono stati coinvolti circa 4 ettari. Sul posto 4 mezzi e 12 unità dei vigili del fuoco oltre all'elicottero Drago del nucleo di Arezzo. Presenti anche due squadre di volontari AIB gestiti dalla SOUP della Regione Toscana.

L'intervento si è concluso intorno alle ore 19.05 e non si segnalano persone coinvolte.