Investe la sorella dopo lite: lei grave in ospedale, lui in manette

Un 44enne di origine marocchina è stato arrestato per tentato omicidio: ieri ha investito con l'auto la sorella trentenne di Collesalvetti dopo una lite per motivi familiari. L'incidente provocato volontariamente poteva essere ben più grave: è rimasta illesa la figlia della donna, di 7 anni, vicina al momento del fatto. La trentenne è in gravi condizione al reparto di rianimazione dell'ospedale di Cisanello a Pisa. Nella notte è stata operata. L'investitore è scappato ed è stato poi ritrovato dai carabinieri a Fauglia, dove la famiglia abita.