Buongiorno oggi ringrazio una mia amica Nicoletta per questa ricetta veramente originale e molto estiva, che potete gustare come antipasto, o sorseggiando un aperitivo, o come un contorno.

Nico è molto brava in cucina e ha fantasia, ha provato questa ricetta e ha deciso di inviarmela perché è ideale per l'estate in quanto è freschissima e buonissima, infatti ha riscosso molto successo tra i suoi commensali.

La VerdeCrema

Ingredienti

2 cetrioli

1-2 cucchiai di olio extravergine di oliva

¼ di limone

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

13 foglie di menta

Preparazione.

Sbucciate i cetrioli e togliete i semi, e poi spezzettateli e metteteli nel bicchierone del minipimmer, mettete insieme solo 5 foglie di menta spezzettate, le altre serviranno per decorare a piatto finito. Un strizzatina di limone e poi aggiungete tutti gli altri ingredienti e frullate, iniziate l’operazione con un livello di velocità molto basso per poi mano a mano aumentarla in modo che venga spumoso. La crema è pronta, meglio metterla a riposare in frigo per almeno 15 minuti prima di essere servita in bicchieri o piatti fondi.

Nicoletta

