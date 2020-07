Leggere Fuori anche a Cerreto Guidi, si comincia con le tradizioni popolari

Piazza Dante Desideri che si affaccia sul retro del Comune e da cui si gode di un magnifico paesaggio, ospiterà Venerdì 3 luglio alle ore 21,15 il primo degli appuntamenti estivi di “Leggere Fuori” che segna la ripresa, nel rispetto delle norme di sicurezza, delle attività culturale nel Comune di Cerreto Guidi dopo la lunga chiusura per l’emergenza sanitaria.

La prima iniziativa dal titolo “Un assaggio di cultura immateriale..”, introdotta dal saluto del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, prevede la presentazione delle attività del Centro Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa. Interverrano Silvano Salvadori, componente del Comitato scientifico e delegato per le Relazioni esterne e la vicepresidente Alessandra Ulivieri.

Cerreto Guidi è stato fra l’altro il primo comune ad aver aderito al progetto del Comitato che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni popolari del territorio, programmando e coordinando eventi e soprattutto mantenendo viva la memoria.

Il ciclo che prevede interessanti iniziative per tutto il mese luglio, proseguirà lunedì 6 luglio alle ore 21,15 nell’Area tamburello, a Bassa per raccontare, sempre grazie al Centro di Tradizioni Popolari Empolese/Valdelsa “La Storia del tamburello”. Si tratta di un’antica disciplina sportiva nella quale, per anni, Bassa ha primeggiato a livello nazionale.

“Leggere Fuori” è organizzato dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con La Biblioteca “E.Perodi”, le Macchine celibi e Rea.Net.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa