Lite in piazza, 28enne tenta di colpire con il coccio di una bottiglia i carabinieri intervenuti

Ieri notte, in piazza Mercatale a Prato, è scoppiata una lite tra cittadini pakistani e nordafricani, che ha costretto all'intervento sul posto dei carabinieri. Un cittadino tunisino del 92, alla vista dei militari intervenuti per sedare la lite ed identificare i presenti, brandendo un coccio di bottiglia li ha minacciati tentando di colpirli. L'uomo, pregiudicato e già gravato dell’obbligo di dimora nel Comune di Firenze, è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Lo stesso uomo, peraltro, era già stato denunciato il giorno precedente per danneggiamento aggravato, poichè nel corso di una lite con la ex convivente, residente a Prato, aveva colpito immotivatamente delle auto in sosta danneggiandole.