IT Cattaneo, fioccano i 100 alla maturità: alunni e alunne 'super' a San Miniato

San Miniato sente suonare l'ultima campanella per molti studenti e molte studentesse in un anno difficile. Si sono conclusi gli esami di maturità all'IT Cattaneo, la scuola superiore presente in via Catena (a San Miniato c'è anche il Marconi, i cui risultati si sapranno nelle prossime ore). C'è chi esulta e chi si stropiccia gli occhi: andiamo a vedere chi ha ottenuto il massimo dei voti, con lode in alcuni casi.

All'It Cattaneo sono 22 le persone col 100 di fianco al nome - tre di queste hanno la lode. Nella 5ªAA Xhesika Bulluti e Marta Rosselli ottengono 100/100esimi, mentre per Lucrezia Priori arriva anche la lode. Nella 5ªBT il cento spetta a Eugenia Caglieri, Giorgia Martinucci, Gianmarco Melucci, Elena Pancanti, Alessia Scarselli e Luisa Sedoni, Pietro Matteoli si prende pure la lode. In 5ªCA Carolina Falagiani e Marta Scherillo sono le centiste. In 5ªAT sono in tre a prendere cento, vale a dire Elisa Deglinnocenti, Ivana Leone e Giorgia Valenza. Passando alla 5ªBC è Davide Samuele Troisi l'unico centista. In 5ªCC ottengono il sospirato cento Matteo Fornai e Simone Vassallo. In 5ªBA il cento va a Lorenzo Giusti e Mona Omari. In 5ªAR Asia Bonacci è l'unica a passare col massimo dei voti. Infine in 5ªAC c'è un solo centista ma ottiene pure la lode, è Samuele Di Giovanni.

Nei prossimi giorni gonews.it pubblicherà i centisti degli altri istituti scolastici di zona. In alcuni di essi gli esami sono ancora in corso.

Gianmarco Lotti