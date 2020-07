Monica Calamai a Ferrara, nuove nomine provvisorie all'Asl Sud Est

Primo luglio giorno di novità all'interno della Asl Toscana sud est. Dopo il passaggio di Monica Calamai all'Asl di Ferrara, il Direttore generale Antonio d'Urso ha provveduto ad una serie di nomine provvisorie.

Il coordinamento della rete ospedaliera dell'intera Asl passa temporaneamente da Monica Calamai alla Direttrice Sanitaria Simona Dei che assume, altrettanto temporaneamente, anche la Direzione medica dei presidi ospedalieri presenti nella provincia di Arezzo. Questo in attesa dell'imminente conclusione delle procedure di selezione pubblica in corso per l'individuazione del nuovo titolare di questa direzione.

Da Arezzo e Grosseto Massimo Forti è il nuovo sostituto Direttore del Presidio ospedaliero dell'Amiata grossetana, Colline Metallifere. Grossetana. Forti ricopre già l'incarico di direttore dei presidi ospedalieri delle Colline dell'Albegna.

Fonte: Asl Sud Est