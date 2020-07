Musei, torna la Domenica Metropolitana a Firenze

Con le riaperture dei musei civici dopo la pandemia torna anche, il prossimo 5 luglio, la Domenica Metropolitana, la giornata di accesso gratuito per tutti i residenti dell'area metropolitana fiorentina.

I musei civici aperti domenica sono Palazzo Vecchio, museo Bardini e museo Novecento, dalle 15 alle 20. La visita deve essere obbligatoriamente prenotata online collegandosi alla biglietteria ufficiale http://bigliettimusei.comune.fi.it/ e scegliendo l'opzione "biglietto gratuito". L’accesso ai musei è consentito nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anticontagio.

“La Domenica gratuita - commenta l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - è una tradizione lanciata a Firenze da oltre 10 anni che ha anticipato scelte nazionali analoghe e che abbiamo sempre voluto mantenere. Con la riapertura dei musei civici abbiamo quindi voluto subito riprendere questo appuntamento per avvicinare ancora di più i nostri cittadini ai loro spazi espositivi”.

Per accogliere nel modo migliore i cittadini, all’interno di ogni museo sarà presente all’inizio del percorso un mediatore culturale MUS.E a disposizione del pubblico per una introduzione alla visita. Si ringraziano per il supporto Giotto e Mukki.

Fonte: Ufficio stampa