Nidi d'infanzia riaperti a Fucecchio, il ritorno nei luoghi dell'educazione

Sono riprese questa mattina le attività presso i nidi d'infanzia del comune di Fucecchio in versione centro estivo. Le attività si svolgono presso il nido comunale La Gabbianella, il nido d'infanzia Peter Pan, il nido d'infanzia Filo e Palla, il nido d'infanzia Ape Maya e il nido d'infanzia L'isola che c'è. Un momento educativo e ludico che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente per far tornare le nostre bambine e i nostri bambini alla normalità.

Sempre questa mattina prendono avvio i centri estivi per i bambini della scuola primaria e continuano le attività per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi della scuola secondaria.

“Oggi – dichiara la vicesindaco Emma Donnini - è un giorno di festa perché abbiamo riaperto i nostri luoghi dell'educazione e della cura per i bambini e le bambine e per le famiglie, ovvero i nidi d'infanzia. Ci auguriamo che questo sia il primo passo per la riapertura dell'anno educativo e dell'anno scolastico nel prossimo settembre in linea con le direttive ministeriali e con la necessità di rispondere al bisogno di vita e di socialità di tutti noi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa