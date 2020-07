Nuovi modelli di sviluppo e valorizzazione immobiliare post Covid-19, al via il concorso di idee di Mr. Kelp

Mr. Kelp, azienda multi servizi fiorentina, ha annunciato l’avvio di un Concorso di idee, aperto ai giovani fino a 40 anni, residenti nella provincia di Firenze e in possesso di diploma o laurea. Il concorso mette in palio nove borse di studio per un Master di I livello in Real Estate, Property & Building Management presso l’Universitas Mercatorum, promotrice e sostenitrice dell’iniziativa.

“L’iniziativa nasce per dare voce anche ai nostri giovani - ha dichiarato Alessandro Mazzocca, consigliere dell’azienda - per attingere dalla loro energia e creatività e per permettere loro di partecipare attivamente alla vita economica e sociale della nostra città, sperando di trovare delle soluzioni anche grazie al loro contributo”.

“Una bella occasione per giovani under 40 - ha detto l'assessore all'Urbanistica, ambiente e turismo Cecilia Del Re - di mettere in campo le proprie idee innovative in tema di rinascita e valorizzazione urbana post emergenza Covid19. Un settore di grande importanza nella dimensione urbana per uno sviluppo sempre più sostenibile”.

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata entro le ore 12 del giorno 24 luglio, con invio della domanda compilata e sottoscritta all’indirizzo mail borsedistudio@unimercatorum.it.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa