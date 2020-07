Picchielli (Lega): "È fondamentale parlare di impresa nel nostro territorio"

È necessario parlare maggiormente di impresa e di industria ad Empoli.

Bisogna essere orgogliosi del settore produttivo del nostro territorio e dei nostri imprenditori, che hanno dimostrato grande responsabilità ed attenzione al bene primario della salute dei propri dipendenti durante l'emergenza coronavirus. Inoltre numerose aziende hanno saputo riorganizzare la propria produzione molto velocemente in questo periodo di grandi difficoltà. Questo dimostra la reattività e la dinamicità delle imprese di Empoli e della nostra zona.

Siamo contenti per la convenzione che ha stipulato il Comune di Empoli per il Polo tecnologico Cabel - Sesa, con le due aziende. Dispiace che nella seduta della Prima Commissione che ho convocato come Presidente venerdì scorso, con l'audizione dei vertici di Confindustria per avere un confronto costruttivo e proficuo, l'Assessore Ponzo non abbia fatto riferimento all'accordo stipulato solo tre giorni dopo, ma sia stato molto generico in risposta ad una mia specifica domanda. Questo dimostra ancora una volta la mancata volontà dell'amministrazione comunale di coinvolgere le opposizioni ed infatti anche questa volta siamo venuti a sapere il fatto dai giornali.

Per la Lega parlare di impresa e sostenere le istanze degli imprenditori empolesi è fondamentale e lo ha dimostrato la presenza ad Empoli della nostra candidata Presidente della Regione Toscana Susanna Ceccardi, che ha avuto modo di visitare alcune realtà del territorio e di confrontarsi con numerosi dirigenti di azienda. È necessario un maggior dialogo tra imprenditori, scuole, università, istituzioni ed associazioni di categoria con l'obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione e far crescere la cultura d’impresa. Per fare questo ad Empoli, ci sarà il vantaggio di avere Azzurra Morelli, Ceo di Pellemoda, fra i vicepresidenti del Consiglio di Presidenza di Confindustria Firenze, al fianco del nuovo presidente Maurizio Bigazzi, con deleghe relative a capitale umano, formazione e sostenibilità.

Voglio complimentarmi con la Dott.ssa Morelli per la conferma nell'importante ruolo, che sottolinea quanto siano importanti numericamente e di valore le imprese a guida femminile nella nostra città e nella nostra zona, già evidenziato dalla guida tutta femminile di Confindustria Empolese Valdelsa.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli