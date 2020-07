Poggibonsi, partite le attività estive negli asili e nei nidi

Sono iniziate oggi, primo luglio, le attività estive nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali. Con una modalità organizzativa diversa e conseguente alle norme anticontagio e alle linee guida disposte, si sono riattivati i due nidi Rodari e La Coccinella e le due scuole materne La Tartaruga e Mastro Ciliegia. Una ripresa in sicurezza, con entrate e uscite scaglionate, legata esclusivamente alle attività estive, le uniche che possono essere organizzate.

“Bella la presenza di bambini e bambine, complessivamente circa accolti nei nostri plessi – dice il sindaco David Bussagli salutando la ripartenza – Ringrazio tutto il personale coinvolto, insegnanti, educatori ed esecutori sia interni che delle cooperative. Grazie al personale degli uffici comunali per aver organizzato l’attività, considerate tutte le difficoltà di questo momento. Per i più piccoli soprattutto, ci sono stati tempi strettissimi. Bravi tutti e buon divertimento ai bambini e alle bambine”.

Ed ecco che da oggi presso le due scuole d’infanzia comunali ha preso il via il Centro Ricreativo Estivo per bambini e bambine da 3 a 6 anni. Per la prima volta il CRE si svolge in due plessi, proprio nel rispetto delle norme anticovid. Le attività proseguiranno fino al 31 luglio, a piccoli gruppi e con un operatore ogni cinque, e sono articolate sulla base del progetto curato da Pleiades che, sulla scia del positivo riscontro degli scorsi anni, prende spunto in questa estate dal film di animazione “Kiriku e la strega Karabà”. Per La Tartaruga a Luco è stato organizzato anche il servizio di trasporto scolastico fruito da 19 bambini.

Per quanto riguarda invece l’estivo per la fascia da 0 a 3 anni questo si svolge nei nidi comunali. A differenza del CRE coinvolge esclusivamente bambini e bambine che già frequentavano i due nidi. Le famiglie che si sono iscritte sono 21, parte al nido Rodari e parte al nido La Coccinella. In questo caso le attività estive nei nidi proseguiranno fino al 14 luglio.