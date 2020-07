Pontedera, al via le aperture serali: tante iniziative nei negozi del centro

L'estate pontederese entra nel vivo con le aperture serali di negozi e pubblici esercizi che a partire da domani, giovedì 2 luglio, animeranno la città per tutto il mese, ogni martedì e giovedì, protraendosi fino alla prima settimana di agosto. “Un'iniziativa ben collaudata che da sempre richiama moltissime persone a Pontedera nelle sere estive” commenta il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli. “Parliamo di un indiscutibile elemento di attrazione in negozi e bar della città, e oltre all'apertura serale molte delle nostre aziende si sono date da fare con grande impegno organizzando e proponendo diverse attività e iniziative che daranno un grande valore aggiunto allo shopping serale e arricchiranno il centro di Pontedera”.

Sono tanti gli appuntamenti all'insegna del buon cibo, musica, cultura e spettacolo. Ricco il calendario proposto dal caffè letterario Vivo! in via Rossini: a partire dal 10 luglio, con il dj set “Tropical Night” di Marco Dragoni, i brani di Fabrizio De André cantati dal “Faber Duo” Stefano Montagnani e Andrea Barsali (19 luglio), la presentazione del libro “Vera la mongolfiera” di Emanuela Bosà, con degustazione e aperitivo con i vini dell'azienda agricola RossoBio di Peccioli (23 luglio) e letture e monologhi del blog letterario “Venti acciughe” di Luca Oldani e Jacopo Bottani (7 agosto). Saranno scandite da una presentazione a settimana le serata della Libreria Equilibri di via Lotti, a partire dal 9 luglio con il libro “Vaniglia Piccante” di Elena Pucci, per poi proseguire con “Expecto Patronum” di Luigi Cioni (16 luglio), “Ogni volta che ridi” di Carlo Contestabile (23 luglio), “Esistiamo solo quando ci incontriamo” di Andrea Falchi (28 luglio), “Il piccolo principe è morto” e “Firenze, un film” di Riccardo Lestini (4 agosto).

Da domani tutti i giovedì il Mandarino Caffè Bistrot di piazza Curtatone organizza uno speciale piano bar, mentre il Bar Fantozzi in piazza della Concordia propone frizzanti apericene, “Aperipizza” ogni martedì e giovedì, un giropizza dedicato alle donne tutti i mercoledì e dalla prossima settimana serate a tema con dj e piano bar.

Fashion e accattivante lo spettacolo “Modella per un giorno”, organizzato il 30 luglio da Sara Pachetti, che darà la possibilità alle partecipanti di vincere uno shooting fotografico professionale.

C'è anche chi terrà una vera e propria inaugurazione, come il negozio Coconoir Flower Shop in via Verdi, che giovedì 9 luglio battezza l'attività con un buffet accompagnato da intrattenimento musicale.

“Un ricco programma che dà lustro alle serate estive di Pontedera, a cui auspichiamo che si aggiungano altre attività per organizzare iniziative che arricchiscano l'offerta di intrattenimento” aggiunge la responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Valentina Savi. “Lo shopping sotto le stelle e la possibilità di intrattenersi nei bar e locali sono due indiscutibili elementi di attrazione per Pontedera, e pur con le restrizioni imposte dalle linee guida anti-Covid è pronta per essere vissuta nelle ore serali nel pieno rispetto delle regole”.

Fonte: Confcommercio provincia di Pisa - Ufficio Stampa