Conceria dopo il Coronavirus: a Santa Croce torna 'Prossimapelle'

Nelle edizioni precedenti Prossimapelle si è affermata come moltiplicatore di crescita del sistema conciario italiano, e per questo, nell'interesse della filiera, il Consiglio Direttivo di UNPAC ha identificato, per le edizioni 2020, una strategia diversificata per affrontare in modo costruttivo la stagnante domanda di mercato, interpretandola come opportunità di crescita amplificandone le esigenze di contatto.

L’appuntamento del Distretto Toscano del prossimo 15 luglio è il primo evento post emergenza che compatta la filiera nazionale, strutturale per la programmazione delle attività di sviluppo delle tendenze moda AW 2021.22, per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità, in totale sicurezza grazie all’adozione di misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di Covid-19.

L’edizione estiva di Santa Croce sull’Arno, momento di confronto sostanziale tra tecnici e conciatori per la verifica di anticipazioni e innovazioni, si svolge come al solito al Museo della Conceria, proponendosi come vero e proprio appuntamento museale e multimediale, con l’obiettivo di generare valore reale per espositori e visitatori, valorizzando il territorio per favorire le attività produttive e occupazionali.

PROSSIMAPELLE si conferma perciò come punto di incontro dedicato alla community italiana dell’industria conciaria, che vede esposte, oltre alle proposte sviluppate dalle aziende chimiche per le tendenze AW 2021.22, anche tecnologie di ultima generazione per la realizzazione di pellami sostenibili, dando al visitatore un’opportunità unica di confronto.

Le aziende espositrici hanno un contatto diretto con l’industria conciaria ben oltre il momento fisico dell’esperienza al Museo, amplificando il concetto spazio/temporale dell’evento grazie alla presenza sul Web, naturale evoluzione di PROSSIMAPELLE da evento fisico a networking Digitale, divenendo protagonista del cambiamento per affermarsi come modello di innovazione.

L’azione di marketing, attivata attraverso i social e con canali diretti, perpetua l’occasione per il visitatore di assistere a dimostrazioni live delle proposte realizzate, e punta sull’evoluzione del concetto di esposizione fisica, fondendo i concetti visivi e sensoriali attraverso una realtà aumentata, per un’esperienza coinvolgente, intima ed immersiva.

Compratori e professionisti hanno così l’opportunità di interagire in un ambiente virtuale per creare nuove opportunità di business, grazie ad una aumentata percezione del valore delle aziende espositrici, creative ed innovative.

PROSSIMAPELLE interpreta così l’anima artistica della materia per far visualizzare l’arte del saper fare, trasformandosi in una Mostra d’Arte, materica e visionaria, proiettata nell’era digitale.

MATERICA, perché il tecnico di conceria e il conciatore possono valutare gli articoli di tendenza e con alto contenuto tecnologico, calendarizzando l’appuntamento d’ingresso anche tramite l’APP PROSSIMAPELLE.

VISIONARIA, perché la nuova dimensione dell’evento si sviluppa anche nel digitale, con filmati che riprendono le pelli esposte al Museo e le nuove tecnologie, e proietta l’evento al di fuori del confine fisico.

DIGITAL, perché obiettivo strategico è la spinta verso la partecipazione digitale all’evento, in quanto la presentazione avviene sul nostro canale Youtube e attraverso i nostri social.

Il format è simile a quello utilizzato dalle piattaforme televisive per le serie TV, con un teaser che riprende la presentazione delle tendenze con la regia di Arianna Mereu, e successivamente gli episodi della serie, con 5 minuti video dedicati ad ogni azienda, dove, con un mix tra riprese filmate e tracce vocali, vengono spiegate all’utente il mood e gli aspetti tecnologici dei pellami realizzati, così come sono proposte tecnologie meccaniche e di servizi.

Fonte: Ufficio stampa