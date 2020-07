Pulmino per trasporto disabili, il progetto Lions Club Michelangelo

Una nuova iniziativa per mettere a disposizione di Unitalsi, associazione a servizio e sostegno di anziani e disabili, un pulmino attrezzato per il trasporto disabili comprensivo di tutte le spese di gestione grazie alla collaborazione della società PMG Italia: è l’iniziativa ideata dal Lions Club Michelangelo, che ha tra le proprie finalità il sostengo alle persone in difficoltà anche attraverso il supporto ad altre associazioni che operano in vari settori della solidarietà.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore a Welfare Andrea Vannucci, dal presidente del Lions Club Michelangelo Andrea Sismondi, dal presidente di Unitalsi Toscana Roberto Torelli, dall’allenatore di basket da sempre impegnato nel sociale Marco Calamai e dall’amministratore delegato PMG Italia spa Marco Mazzoni.

“Il Lions Club Michelangelo è una delle componenti della nostra città più attenta a organizzare iniziative a sostegno del prossimo - ha detto l’assessore Vannucci -. Con questo progetto si schiera al fianco di Unitalsi che da tanti anni si occupa quotidianamente delle persone più fragili, facendo un lavoro eccezionale. Il nuovo mezzo servirà a svolgere funzioni preziosissime per i fiorentini più in difficoltà”.

“Il Comune di Firenze, per il tramite dell’assessore Vannucci, sempre attento al sostegno e al supporto del terzo settore, ha accolto con favore l’iniziativa - ha detto il presidente del Lions Club Sismondi -, che potrebbe rappresentare un nuovo interessante modello di sostegno che mira a coinvolgere le reciproche esigenze di soggetti diversi, con l’obiettivo comune di contribuire al miglioramento della vita delle persone svantaggiate”.

“Uno dei nostri obiettivi è rendere normale quello che per tante persone ancora purtroppo non lo è - ha detto il presidente di Unitalsi Toscana Roberto Torelli - ed è chiaro che in questo tentativo di normalità la mobilità è essenziale. Ringraziamo il Lions Club Michelangelo per aver pensato a noi come beneficiari di questa iniziativa perché il pulmino sarà importante per attuate le nostre finalità”.

Le aziende che parteciperanno alla iniziativa vedranno il proprio marchio aziendale impresso sul pulmino messo a disposizione di Unitalsi Toscana da PMG Italia spa, azienda che nasce con l’obiettivo di garantire una migliore mobilità ai soggetti più fragili, come ad esempio disabili e anziani.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto - ha detto l’amministratore delegato di PMG Italia spa Marco Mazzoni - l’azienda incaricata di realizzare questo progetto grazie all’appoggio del Comune”.

“Da fiorentino sono molto orgoglioso e contento di questo progetto - ha detto Marco Calamai, collaboratore e testimonial di PMG Italia spa -, che è una iniziativa bellissima”. (fp)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa