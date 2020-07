Un 35enne, già ai domiciliari, è stato arrestato per rapina in una farmacia di Bientina. L'uomo nelle scorse ore è entrato nel negozio e armato di coltello si è fatto consegnare 850 euro di incasso e 90 euro da un cliente presente. A quest'ultimo ha tentato pure di strappare una catentina. L'intervento dei carabinieri di Bientina e del Norm di Pontedera ha permesso l'arresto in flagranza di reato. Adesso si trova nel carcere di Pisa.