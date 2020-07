Risorse ai centri estivi, FI Fucecchio vota no: "Non ci è stato permesso di vedere gli atti"

L’emergenza economica in atto richiede che anche i Comuni, provvedano ad analizzare attentamente le poche risorse disponibili in modo da aiutare, per quanto possibile, in maniera rapida e costruttiva il rilancio dell’economia locale e allo stesso tempo sostenere le urgenti necessità delle famiglie, delle imprese dei lavoratori autonomi.

Nel Consiglio Comunale del 26.06.2020 Forza Italia ha espresso voto sfavorevole nei confronti dell'ordine del giorno proposto dall’attuale Giunta, riguardante l’assegnazione di risorse regionali per i centri estivi.

E’ bene chiarire che circa i centri estivi noi non siano assolutamente contrari alla loro realizzazione né tantomeno, come molto superficialmente è stato affermato, siamo contro i giovani: questa è una affermazione che riteniamo gravemente offensiva e che è stata rivolta nei nostri confronti da parte della maggioranza a fronte del nostro legittimo diritto di consiglieri comunali di avere la documentazione necessaria per l’espletamento del nostro mandato.

Nell’esaminare la documentazione abbiano visto che l’importo complessivo stanziato per questi centri estivi è di ben Euro 87.702,00 e per tale ragione abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti già dal 10 giugno per avere ulteriori atti e poter approfondire la questione.

La documentazione richiesta non ci è stata fornita per il Consiglio, nonostante in commissione I il giorno 22 avessimo ribadito la necessità di averla per valutare l'argomento in modo appropriato e avuto rassicurazioni dall'assessore Gargani che avremmo avuto tali documenti in tempo utile per la seduta del consiglio.

Questo ingiustificabile ritardo ha impedito di esercitare il nostro legittimo diritto di avere piena conoscenza della questione inerente l’organizzazione dei centri estivi da parte del Comune di Fucecchio e visto l’importo molto considerevole non potevamo esprimere coscientemente un voto favorevole.

La strumentalizzazione, anche mediatica, dei motivi a fondamento della nostra posizione ha assunto livelli di “sciacallaggine mediatica” e ci ha costretti a difenderci dall’accusa ingiusta e pretestuosa di “essere contro i giovani”: nel ribadire che noi siamo per i giovani e siamo preoccupati per i giovani ed il loro futuro in territori così male amministrati, intendiamo inoltrare al Prefetto una nota sull'accaduto affinchè ciò non si ripeta.

FI Centrodestra Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai

C.C. Fucecchio Sabrina Ramello

Consigliere FI Unione Empolese Vald'Elsa