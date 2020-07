Se ne è andato nei giorni scorsi Roberto Lelli. Cerretese doc, era molto conosciuto per il suo impegno politico e sociale.

Già consigliere comunale, Roberto Lelli che aveva 74 anni, aveva trascorso una vita nel settore dell’agricoltura, distinguendosi per la spiccata generosità in favore degli altri. Si ricorda il suo marcato impegno per favorire il rafforzamento del gemellaggio fra Cerreto Guidi e Saint Marcel.

Parole di cordoglio giungono dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“Esprimo intanto a nome dell’Amministrazione comunale, la vicinanza alla famiglia di Roberto Lelli di cui serbo un affettuoso ricordo. Tra le sue numerose qualità risaltano la disponibilità e la generosità verso gli altri che hanno contrassegnato la sua vita. Lascia un vuoto per la famiglia e per la comunità di Cerreto Guidi, ma lascia anche una testimonianza di come ci si possa spendere per gli altri avendo come unico obiettivo il bene del proprio territorio”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa