Ruba bici ma viene beccato dal proprietario, denunciato a Pisa

Ruba una bicicletta di elevato valore e una borsa contenente capi di abbigliamento, ma incontra la vittima del furto poco dopo. È successo in via Quarantola a Pisa. L’autore del furto era a bordo della bicicletta rubata e il legittimo proprietario ha avvisato immediatamente la polizia che essendo già sul posto, è intervenuta subito. Lo straniero, D. A. di anni 22 di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine per possesso di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha condotto al sequestro di alcuni grammi di marijuana e un coltello a serramanico. A suo carico, anche alcune immagini fotografiche scattate da una cittadina che lo incastrano per il furto. L’uomo è stato denunciato.