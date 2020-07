Si introduce di notte in un negozio ma viene sorpreso dalla polizia: arrestato

La notte scorsa a Pisa la polizia ha arrestato un uomo che aveva forzato l’ingresso di un esercizio di barberia, in via San Martino 53, e vi si era introdotto. Il 54enne di origini siciliane ma residente in Campania, pregiudicato, dopo aver rovistato e messo a soqquadro l’interno dell’esercizio si stava allontanando velocemente quando è stato sorpreso dal personale della Polizia di Stato, intervenuto su richiesta di una residente che aveva sentito i rumori provocati dall’effrazione. Lo stesso ha tentato di disfarsi di un cacciavite, di una torcia e di un pezzo di legno appartenente alla porta della barberia. Successivamente è stato rinvenuto anche un tubo di ferro usato per l’effrazione dell’ingresso. Nella mattinata odierna presso il Tribunale di Pisa, si è svolta l’udienza per direttissima che ha portato alla convalida dell’arresto e alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza dell’imputato.