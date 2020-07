Ubriaco brucia il semaforo, beccato dalla polizia e denunciato

Un 43enne è stato beccato dalla polizia ubriaco alla guida, ma non è tutto: ha bruciato un semaforo rosso ed è stato beccato da una pattuglia della squadra volante della polizia, che ha visto la scena. L'uomo aveva nel sangue alcol pari a 3 volte oltre il limite consentito per mettersi alla guida.

Nei suoi confronti sono scattati il ritiro della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. L'episodio è accaduto la notte scorsa a Firenze, all'incrocio tra via Pacinotti e viale Volta.