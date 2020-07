Uffizi 2, Montelupo candida l'Ambrogiana per le opere non esposte

L’emergenza sanitaria connessa al Coronavirus ha messo in luce come le città non siano più adeguate a sostenere i flussi attuali e come una sola variabile (seppur gigantesca) possa drammaticamente mettere in crisi un intero sistema.

Domenica scorsa il sindaco metropolitano Dario Nardella ha detto su La Nazione: «Dobbiamo avere il coraggio di portare fuori dal centro le tante opere d’arte che sono custodite nei caveau dei musei. Penso al progetto Uffizi 2 di cui tanto si è parlato. Sono pronto anche a fare investimenti per trovare luoghi adatti e questo può aiutare a spalmare molto i flussi turistici. E poi dobbiamo lavorare di più per le famiglie. Penso a un parco culturale a tema, sul Rinascimento sull’esempio del «Puy du Fou» nella Loira».

Una palla che è stata colta al balzo dal sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti.

«Condivido la visione di un modo di fare cultura disseminato sul territorio, che decongestioni le grandi città e che crei una rete con i piccoli borghi in una relazione virtuosa fra centro e periferia. Penso che questo possa essere il momento di ripensare il turismo e i luoghi del turismo. Quando ho letto le parole di Dario Nardella mi è venuto spontaneo pensare alla Villa dell’Ambrogiana. Sarebbe bello che potesse ospitare opere che attualmente non sono esposte in nessun museo e non sono fruibili, valorizzando sia l’opera di per sé che il luogo stesso in cui viene esposta e sarebbe bello avviare un confronto su questa idea, ovviamente assieme al proprietario del complesso, che lo ricordo è il Demanio».

Sarebbe per certi versi un modo per riprendere una storia che si è interrotta secoli fa, quando Cosimo III fece realizzare il “corridoio del principe” che collegava la villa con il vicino monastero dei frati Alcantarini; un luogo disseminato di opere d’arte.

«Montelupo è lontana anni luce da Firenze per quanto riguarda il turismo ed ha problemi diametralmente opposti. Però proprio per questo credo che sia opportuno avviare un dialogo e capire se ci sono le condizioni per sviluppare un progetto diffuso di area. Con il vantaggio per il Capoluogo di cambiare una modalità di fruizione “mordi e fuggi” a favore di un turismo slow e per la periferia di beneficiare di un indotto importante.

In tal senso sono importanti anche le infrastrutture. I collegamenti stradali, ferroviari e ciclabili. L’itinerario di collegamento fra l’area dell’Empolese e Firenze lungo l’Arno credo che sia un’ulteriore carta da giocare. L’Italia e la Toscana in particolare sono ricche di luoghi d’arte e naturalistici. Impariamo dall’estero a valorizzare l’immenso patrimonio che abbiamo. È una partita che ovviamente deve avere una regia più alta e sarebbe opportuno coinvolgere in questo senso anche il MIBACT», conclude Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa