Vannucchi Costruzioni, 80 anni di professionalità di generazione in generazione

Ottant'anni di esperienza e successi nel mondo dell'edilizia: la Vannucchi Costruzioni di Castelfiorentino compie l'ambito traguardo con uno sguardo al futuro. Roberto e Daniele Vannucchi, padre e figlio, sono saldamente al timone dell'azienda, gestendo l'impresa ereditata dal capostipite Giuseppe Vannucchi, il quale l'ha fondata appunto nel 1940.

Dalla Valdelsa all'intera Toscana: nel corso dei decenni la Vannucchi Costruzioni ha ampliato la sua attività sia nel settore dell'edilizia civile che in quella industriale (possiede infatti l'attestazione Soa per gli appalti pubblici). Nel 1962 entra nel circuito di Confindustria Firenze e viene premiata per il 50esimo anniversario nel 2012.

"Il nostro successo lavorativo - spiegano Roberto e Daniele Vannucchi - si è sempre distinto per la serietà, la precisione e la puntualità verso gli impegni presi con i nostri clienti. Questo è possibile grazie al personale altamente qualificato, formato all'interno dell'azienda. Il cliente viene seguito anche dopo la vendita o la ristrutturazione. Per la Vannucchi costruire in qualità significa far durare un immobile nel tempo. Per questo ci sentiamo responsabili e ci rendiamo disponibili anche a lavoro svolto. Il nostro successo lavorativo è premiato dalla clientela che di generazione in generazione ci chiama per la realizzazione dei loro progetti di vita".

Anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni ci tiene a ringraziare la famiglia Vannucchi per quanto fatto finora: "La Vannucchi è una grande azienda, un'eccellenza castellana che dura da 80 anni grazie alla sua professionalità e alla sua serietà. Rivolgersi a Vannucchi significa andare sul sicuro. Sono contento che questa azienda abbia collaborato tante volte anche con profitto con l'amministrazione comunale. Da parte mia il grande plauso di un'intera comunità per questa storia imprenditoriale di successo e i migliori auguri affinché continui per i prossimi 80 anni".

Vannucchi Costruzioni

Via Masini, 60 - Castelfiorentino

Tel. 0571 634267

Cell. 335 743 9677

Fb facebook.com/impresaedilevannucchi