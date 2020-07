Visite odontoiatriche gratuite al Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi

Saranno due i sabati dedicati alla prevenzione odontoiatrica al Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi che, nelle mattinate di sabato 4 e sabato 18 luglio, aprirà le sue porte alla popolazione per effettuare visite di controllo odontoiatriche gratuite.

“L’esperienza del Poliambulatorio della Misericordia di Rifredi è uno spaccato virtuoso di come il volontariato abbia saputo, con passione e spirito di servizio, realizzare per il quartiere un’attività così importante, con lo scopo primario di offrire sostegno alla comunità”. Queste le parole del Commissario Filippo Pratesi, che ha accolto l’iniziativa con grande interesse consolidando la funzione della storica Misericordia al servizio della propria comunità, anche attraverso un’attività importante come quella delle “prevenzione”, oggi più di ogni altra cosa al centro delle azioni sanitarie.

Il Commissario conclude dedicando: “Un grazie infinito a tutti i fratelli, le sorelle ed il personale dipendente che hanno saputo sostenere il servizio del poliambulatorio anche in questo tempo così difficile come quello dei mesi passati”.

L’iniziativa, che nasce in seno ad una serie di attività che verranno proposte nell’ambito dei controlli e della prevenzione sanitaria, vedrà la partecipazione degli specialisti che operano all’interno del Poliambulatorio di via delle Panche.

Le due giornate, fortemente promosse dal Direttore Sanitario Dott. Francesco Lunghi, sono state ampliamente condivise dagli odontoiatri, professionisti conosciuti e di pluriennale esperienza, che si sono resi disponibili per questa nuova iniziativa.

Le visite potranno essere riservate contattando il centralino prenotazioni al numero 055.4269360.

