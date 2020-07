A Firenze Vueling riattiva i collegamenti per viaggiare in Italia e in Europa, dal 13 luglio anche a Pisa

Vueling, la compagnia aerea parte del gruppo IAG, celebra oggi la ripartenza della sua operatività dagli aeroporti toscani con il volo Barcellona-Firenze atterrato questa mattina presso lo scalo di Firenze e festeggiato con il tradizionale water cannon: non un battesimo dell’aria ma un rito propiziatorio per incentivare la ripresa del turismo in una delle più belle città d’arte e di storia del mondo.

“Abbiamo vissuto con particolare emozione oggi l’atterraggio del volo Barcellona-Firenze perché rappresenta per noi un atto concreto di una ripartenza che noi tutti in Vueling attendevamo con trepidazione” ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of international Market Developement. “Firenze si conferma per noi una base strategica in Italia e in Europa e vogliamo per questa stagione estiva sfruttarne al massimo le potenzialità, sempre nel rispetto delle tutela di salute e sicurezza per tutti i nostri passeggeri”.

Per tutta la stagione estiva, infatti, la compagnia opererà 7 rotte da Firenze, di cui due nazionali e cinque internazionali: 3 collegamenti settimanali per Palermo e con Catania a livello nazionale, mentre Barcellona sarà raggiungibile con un volo giornaliero, Londra-Gatwick con 4 collegamenti settimanali, Parigi Orly con 3 collegamenti a settimana, Amsterdam e Madrid 2 voli settimanali ciascuno.

“In un momento di difficoltà in cui la ripresa del traffico aereo era ancora incerta, Vueling fu una delle prime compagnie ad annunciare la ripartenza dei voli da/per Firenze e Pisa dandoci una straordinaria iniezione di fiducia. Oggi è finalmente arrivato il momento di festeggiare il ritorno di un nostro storico partner che ci consentirà di connettere la Toscana con importanti città nazionali e internazionali a conferma dello straordinario appeal della regione”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Vueling torna, inoltre, ad operare anche dallo scalo di Pisa: dal prossimo 13 luglio sarà possibile volare dalla città di Galileo Galilei verso Barcellona con due collegamenti settimanali.

In Italia Vueling, per la stagione estiva 2020, ha reso nuovamente operative 31 rotte dirette da 12 aeroporti italiani.

Inoltre, i passeggeri italiani avranno l'opportunità di avere una connessione - via Barcellona - con molte delle 72 rotte dirette che la compagnia offrirà nei prossimi mesi. Da Barcellona, infatti, Vueling riprende i collegamenti con l'Italia, il Regno Unito, il Portogallo, la Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera e i paesi nordici. In Spagna, la Compagnia riprende le operazioni anche ad Alicante, Bilbao, Siviglia, Maiorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria, Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Asturie, San Sebastián, Madrid, Saragozza, Valladolid, Minorca, Valencia, Granada, Almería, Jerez, Fuerteventura, Lanzarote e La Palma.

Fonte: Toscana Aeroporti