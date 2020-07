A Pistoia selezioni per incarichi e supplenze brevi nei servizi scolastici per l'infanzia

Il Comune di Pistoia ha indetto due selezioni per titoli per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze brevi nelle scuole dell'infanzia, nei nidi e negli spazi gioco. Un avviso riguarda il profilo di insegnante di scuole dell’infanzia e l'altro di educatore d'infanzia, entrambi di categoria C.

I bandi sono reperibili all'albo pretorio online del Comune (www.comune.pistoia.it), e nella sezione ''Amministrazione trasparente'', area ''bandi di concorso''.

Per partecipare è necessario essere in possesso dei titoli di studio specificati in dettaglio negli avvisi.

La domanda, redatta secondo lo schema predisposto, e gli allegati devono pervenire al Comune entro le ore 13 di martedì 21 luglio mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo del Comune, piazza del Duomo 1 (ingresso da via Filippo Pacini 24) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; con raccomandata A/R, indirizzata al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale, piazza del Duomo 1 (farà fede la data di arrivo al protocollo); tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it.

Le graduatorie definitive verranno approvate dal servizio Personale e Politiche di inclusione sociale, dopo la valutazione di eventuali pari merito, e saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale, sezione ''Amministrazione trasparente'', ''bandi di concorso''. Avranno validità di un anno dalla data di pubblicazione, salvo eventuali proroghe.

Eventuali altre informazioni possono essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico, al numero 800 012 146, mail info@comune.pistoia.it, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18; al servizio Personale e Politiche di inclusione sociale, telefono 0573 371232, 371233, mail personale@comune.pistoia.it, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa