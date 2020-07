Abc Castelfiorentino, Andrea Scali è la sesta conferma dell’Abc Solettificio Manetti

Il sesto tassello dell’Abc Soletticio Manetti coincide con la sesta conferma consecutiva: anche Andrea Scali resterà in gialloblu per la prossima stagione sportiva. Un altro punto fermo, dunque, per coach Paolo Betti che potrà continuare a contare sulle doti fisiche e tecniche di un giocatore che, dentro l’area, è stato tra i grandi protagonisti dello scorso campionato.

Ala classe ’94, cresciuto nelle giovanili del’Use Basket, nella stagione 2013/2014 è approdato in serie C alla Pallacanestro Empoli dove ha iniziato a farsi le ossa nel mondo senior, prima di tornare all’Use, stavolta in pianta stabile in serie B, nelle tre stagioni successive. Nel 2017/2018 una nuova parentesi in C Gold alla Pallacanestro Empoli, per poi passare all’Olimpia Legnaia dove è stato tra i protagonisti del raggiungimento dei playoff. Fino all’estate 2019, e al suo arrivo in maglia Abc.

“La mia priorità è sempre stata quella di restare all’Abc – commenta Andrea – sia per il gruppo di compagni fantastico, cosa non facile da trovare, sia per l’organizzazione della società che ci ha sempre seguito da vicino facendoci sentire la sua presenza costante. Inoltre, ci siamo lasciati con l’amaro in bocca e con la sensazione di poter fare qualcosa di bello che in un certo senso ci è stata negata, quindi è giusto riprovarci tutti insieme. La prossima stagione – prosegue – sarà un pò un incognita per tutti, peró abbiamo dimostrato quello che possiamo fare e sono certo che se riprenderemo ad allenarci con lo stesso sorriso e la stessa voglia con cui ci siamo lasciati a marzo ci divertiremo e potremo anche toglierci qualche soddisfazione”.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino