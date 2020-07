Condannata per droga in Repubblica Ceca, si era rifatta una vita a Pontedera

Una 42enne della Repubblica Ceca è stata arrestata dalla polizia di Pontedera per il mandato di cattura internazionale che lo riguardava, in merito al traffico di stupefacenti. La donna, quando risiedeva nel suo paese di origine, è stata scoperta di ritorno dall'estereo con un grande quantitativo di droga. Arrestata, era stata poi rimessa in libertà in attesa del processo. Durante i tempi del procedimento penale si era trasferita in Italia assieme al proprio figlio minore e si era stabilita a Pontedera dove conviveva con un italiano. Quando la sentenza di condanna è diventata esecutiva e non è stato possibile rintracciarla nel paese europeo è stato emesso il mandato di cattura. Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione ai rilievi foto-segnaletici e la comparazione delle sue impronte con quelle inviate dalla polizia ceca, la donna è stata accompagnata nel carcere femminile di Sollicciano a disposizione della Corte d’Appello.