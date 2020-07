Auditorium Duomo di Firenze, cinque mostre per contribuire alla ripartenza del sistema città

Contribuire a restituire vitalità al sistema città, che da sempre ha contraddistinto Firenze, all’indomani di un difficile e doloroso isolamento. Con questo obbiettivo la Fondazione Romualdo Del Bianco e l'associazione Toscana Cultura organizzano una Rassegna d’arte contemporanea che nei mesi di luglio e agosto animerà il Centro Storico della nostra città con una serie di mostre presso la Sala Borselli dell’Auditorium al Duomo di Firenze (via de’ Cerretani 54 r), adiacente all’Hotel Laurus, gestito da B&B Hotels, donor del Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue. Qui saranno esposti anche i busti in bianco marmo di Carrara dell’artista Dino De Ranieri di Pietrasanta; due di questi raffiguranti Galileo Galilei e Dante Alighieri verranno donati nel 2021, il primo il 18 Aprile (la Giornata internazionale dei monumenti e dei siti, celebrata ogni anno dall’UNESCO che l’ha istituita nel 1983 e da ICOMOS), alla città di Rabat in Marocco, il secondo in Russia al Museo Statale delle Isole Solovki, per celebrare il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta nella terra dei monasteri e dei gulag; a quest’ultima iniziativa parteciperanno alcune importanti istituzioni culturali russe quali la Biblioteca Statale di Letteratura Straniera e la Biblioteca Statale Russa.

L’inaugurazione della prima mostra è prevista per venerdì 3 luglio alle ore 17. Il taglio del nastro si terrà alla presenza di Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale, Cristina Giachi Vicesindaca di Firenze, Paolo Del Bianco Presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco, Lucia Raveggi Presidente di Toscana Cultura e del critico d'arte Ugo Barlozzetti che presenterà la mostra.

Le esposizioni, realizzate in collaborazione con l’emittente Toscana Tv e il mensile La Toscana Nuova si inseriscono in “Art in our Heart”, iniziativa del Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue pensata per sostenere e veicolare la creatività toscana e italiana, favorendone un’importante e qualificata visibilità internazionale. Le inaugurazioni saranno abbinate alla possibilità di gustare le delizie della pasticceria di Piero del Caffè Astra al Duomo.

Curate da Lucia Raveggi, le cinque le mostre in calendario si susseguiranno nel corso dei due mesi proponendo circa 700 opere di pittura, scultura e fotografia. A luglio dal 3 al 12, dal 15 al 23, dal 26 luglio al 5 agosto; ad agosto dal 7 al 21 e dal 24 al 6 settembre (inaugurazione ore 17). Gli eventi saranno seguiti dalla rubrica Incontri con l'arte condotta da Fabrizio Borghini su Toscana Tv.

Fonte: Ufficio Stampa