Buoni spesa, Montopoli fa il bis per le famiglie in difficoltà

È stato pubblicato oggi un nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa alle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria nel comune di Montopoli in val d’Arno. Durante la prima tranche, l’amministrazione comunale ha utilizzato in prima battuta tutte le risorse messe a disposizione dal Governo attraverso l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo – ovvero, poco più di 65.000 euro – e, anche grazie ad alcune donazioni effettuate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, imprese e privati cittadini, sono stati stanziati ulteriori 24.850 euro, per un totale complessivo superiore a 90.000 euro. Le domande soddisfatte sono state 215.

In questa nuova fase, tra le misure messe in campo dalla Giunta comunale a sostegno delle famiglie, c'è dunque il nuovo bando per richiedere i buoni spesa per un totale di 40.000 euro, finanziati in parte con risorse proprie dell’amministrazione e, in parte, con risorse donate all’ente. La modulistica necessaria per presentare la domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montopoli.pi.it), contestualmente al disciplinare che regola i requisiti economici, residenziali e occupazionali per richiedere l’erogazione dei buoni spesi. Sarà data priorità a coloro i quali non hanno ricevuto alcun aiuto attraverso il precedente bando. Esattamente come per i buoni spesa erogati ad aprile, questi potranno essere spesi negli esercizi commerciali del Comune di Montopoli.

La scadenza del bando è prevista per mercoledì 15 luglio e, in ogni caso, le domande valide saranno soddisfatte fino ad esaurimento dell’importo stanziato. È possibile fare richiesta esclusivamente compilando la domanda on-line che si trova nella sezione “Moduli on-line” (nella spalla destra della home page del sito). Per informazioni, è possibile contattare il numero 0571/449854, oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.casa@comune.montopoli.pi.it

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno