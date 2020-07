Cade in un burrone sul monte Serra, interviene Pegaso

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti con il supporto del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) sul monte Serra nel comune di Buti per recuperare un escursionista caduto in un burrone in area impervia. In collaborazione con il personale del Soccorso Alpino l'infortunato è stato raggiunto e portato in quota per essere verricellato direttamente sull'elisoccorso Pegaso. L'intervento si è protratto tra le 11 e il pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio. L'uomo è stato portato in ospedale a Pisa.