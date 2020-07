Camorra, sequestrate aziende a imprenditore residente a Montecatini

Sequestrati beni per 10 milioni di euro verso un imprenditore campano residente a Montecatini Terme operante nel settore immobiliare e turistico alberghiero e considerato legato agli alla camorra, in particolare al clan Formicola. A eseguire il provvedimento la Dia di Firenze. Tre aziende con sede a Pistoia, Firenze, Roma e Venezia, quote societarie, tre fabbricati, beni mobili e rapporti finanziari sono stati tutti sequestrati. Un amministratore giudiziario proseguirà le attività delle aziende. Secono la Dia i redditi dichiarati dall'imprenditore a confronto con il patrimonio accumulato, intestato a moglie e figli fittiziamente, era sproporzionato. Il 'curriculum' dell'uomo vanta anche condanne per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, detenzione di armi, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ricettazione. Nel 2004 inoltre ospitò sotto falso nome un latitante della camorra in uno dei suoi alberghi.