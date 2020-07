Tutto pronto per il Campionato della Bugia 2020

A un mese esatto dal suo inizio, gli Accademici della Bugia presentano la 44esima edizione del Campionato italiano della Bugia che si terrà sabato 1 e domenica 2 agosto a Le Piastre, il paesino della montagna pistoiese e che quest'anno sarà dedicata, nel centenario della nascita di Gianni Rodari, alle innocenti e fantasiose bugie del mondo delle favole.

«Sarà quindi – sottolinea il Magnifico Rettore dell'Accademia della Bugia – un'edizione da favola con tanti partecipanti alle nostre cinque sezioni. Sono 70 gli aspiranti scrittori bugiardi, mentre i disegnatori italiani sono, al momento, 40 e da tutto il mondo ci sono giunte finora vignette da 170 autori dal Brasile come dall'Indonesia e dall’Australia. Chi vuol partecipare alla sezione radiofonica che inizierà lunedì 13 luglio a quella verbale deve scrivere una mail a accademiabugia@gmail.com».

La due giorni del Campionato 2020 inizierà con la tradizionale cena bugiarda in piazza, alle 19.30 di sabato 1 agosto. La novità di quest'anno è rappresentata dal panino Jacopino, una vera e inedita specialità pistoiese. Seguirà The Bugia Show, condotto da Ilaria Belli ed Emiliano Buttaroni, durante il quale verranno premiati i vincitori delle due sezioni grafiche, di quella letteraria e di quella radiofonica. Con la partecipazione di tanti ospiti.

Domenica 2 agosto si inizia alle 16.30 con la tradizionale sezione verbale, che proclamerà il bambino e l'adulto più bugiardi d'Italia. L'ospite che riceverà la laura di bugiardo ad honorem è l'attore e comico genovese Maurizio Lastrico, uno dei protagonisti di Zelig.

«Questa – aggiungono gli accademici presenti – sarà la prima edizione senza il suo fondatore, Giancarlo Corsini, la più triste per noi. Però l'abbiamo fortemente voluta proprio in suo onore e il Bugiardino d'oro che premierà il vincitore da quest'anno porterà il suo nome. Ricordo a tutti che la nostra Accademia ha deciso di dedicargli una statua in bronzo. Sarà la prima seduta su una panchina pubblica, quella che si trova proprio davanti a casa sua. Finora abbiamo raccolto a questo scopo 1.700 euro. Chi volesse contribuire a questo omaggio, può effettuare un bonifico sull'IBAN dell'Accademia IT65Y0503413800000000001520 della Cassa di Risparmio di Lucca, Livorno e Pisa, specificando nella causale “Per statua Giancarlo”. Ricorderemo anche un altro accademico, mancato pochi giorni fa: Calogero Armato, una persona importante che tanto ha fatto per il nostro movimento. Ci confermiamo più forti del Palio di Siena e anche più sinceri. Vi aspettiamo tutti al fresco de Le Piastre ma, causa Covid, vi chiediamo di prenotare la vostra presenza gratuita inviando una mail a accademiabugia@gmail.com oppure telefonando al 348-3369552».

Fonte: Accademia della Bugia