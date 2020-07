Basket in strada a Cerreto Guidi, arriva lo 'Street Camp'

In questo periodo di ripartenze, anche a livello sportivo, con tanti vincoli data la situazione sanitaria, anche il Cerreto Basket si è attivato per far tornare in campo i suoi atleti. Tutte le squadre giovanili e la promozione si allenano già da due settimane al palazzetto di Cerreto Guidi e al campo all'aperto di Stabbia nel rispetto dei protocolli imposti dalla FIP e dalle Autorità. Ma attenzione alle novità 'di strada' raccontate da Alessio Bagnoli.

"Per fare qualcosa di più coinvolgente lontani dal palazzetto, abbiamo pensato quest'anno di portare il basket all'aperto, e per la precisione in strada.

Lo "Street Camp" organizzato quest'anno in alternativa al consueto basket camp estivo, si presenta come un allenamento itinerante nelle piazze del centro sotto l'azzurro cielo di Cerreto Guidi.

Gruppi di ragazzi coordinati da istruttori qualificati si alterneranno nelle diverse aree attrezzate e opportunamente delimitate per cimentarsi in prove, giochi e sfide sempre diverse e sempre con la palla a spicchi in mano.

Sui prati all'ombra degli alberi del centro storico ci sarà spazio anche per qualche esercizio "senza palla" sempre sotto la guida degli allenatori.

Da mercoledì 8 Luglio e per tutti i restanti mercoledì del mese, a partire dalle 8:30 fino alle 12:30 Cerreto Guidi diventerà un palazzetto a cielo aperto per tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni che vorranno prendere parte al primo Street Camp!