Cinema sotto le stelle a Montespertoli, il ritorno dopo 7 anni

Continuano le iniziative dell’estate montespertolese. Dalla prossima settimana aprirà i cancelli il giardino della Scuola Elementare N. Machiavelli con un ricco programma di eventi realizzati dalla Casa del Popolo con la collaborazione ed il contributo del Comune di Montespertoli. Cinema, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e mostre animeranno questo spazio, denominato dagli organizzatori ‘La Quinta’, che si trasformerà per il periodo estivo in un luogo dove i montespertolesi potranno godersi l’arte, la musica, la cultura, comodamente seduti e a debita distanza, all'aria aperta sotto le stelle.

Già a febbraio, l'Amministrazione Mugnaini, aveva annunciato l'impegno nel ripristinare questa attività estiva tanto richiesta dai cittadini e, nonostante le numerose difficoltà legate al Coronavirus, adesso è realtà.

‘Riportare il cinema d’estate a Montespertoli dopo 7 anni rappresenta sicuramente un grande motivo d’orgoglio per tutta l’Amministrazione Comunale ed è il frutto di un’ottima collaborazione con l’Associazione che, con entusiasmo, ha portato avanti insieme a noi questo progetto. Il giardino della Scuola Elementare, cosiddetto ‘La Quinta’ per l’occasione, tornerà finalmente ad illuminare l’estate montespertolese con un ricco programma culturale tutto da scoprire. Vi aspettiamo!’ dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Le proiezioni cinematografiche prenderanno il via il 7 luglio, tutti i martedì e tutte le domeniche fino al 1 settembre. Si parte con Joker di Todd Phillips, uno dei film più apprezzati dal pubblico nella scorsa stagione (quella interrotta dal lockdown). Al momento la programmazione è stata definita fino al mese di luglio con inizio spettacolo alle ore 21,30. Il costo del biglietto sarà 4 euro intero e 3 euro ridotto (per i Soci Arci, i bambini e ragazzi sotto i 14 anni e adulti over 65) e grande attenzione sarà riposta alle misure di sicurezza anti Covid. I posti, numerati, verranno assegnati al momento della prenotazione o dell’acquisto e le sedute rispetteranno il distanziamento interpersonale, con la possibilità di sedere accanto per i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

Visto il numero limitato di posti, è fortemente consigliata la prenotazione chiamando il numero 0571/609006.

Cartellone di luglio del ‘Cinema sotto le stelle’:

- Martedì 7 Luglio - Joker

- Domenica 12 Luglio - Jo Jo Rabbit

- Martedì 14 Luglio - Favolacce

- Domenica 19 Luglio - Piccole Donne

- Martedì 21 Luglio - La Dea fortuna

- Domenica 26 Luglio - Un giorno di pioggia a New York

- Martedì 28 Luglio - Ritratto della giovane in fiamme

- Domenica 2 Agosto - Pinocchio

Il programma delle altre iniziative che si terranno a ‘La Quinta’ sarà pubblicato nei prossimi giorni. Si consiglia di seguire le pagine Facebook @circoloarcimontespertoli e @ufficioturistico.montespertoli per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa