Coltivava marijuana, denunciato 60enne

Un 60enne aveva creato una vera e propria piantagione di marijuana, ed è stato denunciato. L'uomo, a Seggiano, nel Grossetano, aveva allestito in un terreno di sua proprietà una fiorente coltivazione di cannabis.

I carabinieri della compagnia di Pitigliano, hanno fatto irruzione nell'abitazione dopo che i colleghi della stazione di Seggiano hanno notato durante una perlustrazione le piante anomale, che erano parzialmente occultate da un telo ombreggiante e che erano messe nell'angolo del terreno più lontano dalla strada così da non essere viste facilmente. Supportati dai militari della Tenenza di Arcidosso, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione. Sono state sequestrate 14 piante di Cannabis Indica, sistemate e innaffiate in vasi in plastica, vicino a delle arnie.

L'uomo è stato così denunciato alla procura per coltivazione e produzione di stupefacenti.