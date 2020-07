Covid: 3 morti sospette a Careggi, indagini in corso

Tre pazienti in cura nel reparto di ematologia dell'ospedale fiorentino di Careggi, entrati con tampone negativo nel nosocomio, sono morti per cause legate al coronavirus. A darne notizia è La Nazione.

I famigliari dei tre pazienti deceduti hanno depositato un esposto alla procura della Repubblica che ha aperto un'indagine. A tutti e tre i ricoverati erano stati fatti più tamponi.

In corso, da parte della direzione dell'ospedale di Careggi, c'è un’indagine epidemiologica in atto per capire come il temuto virus sia entrato in contatto con i pazienti in ambienti sterili.

Covid, Stella (FI): "Fare piena luce su tre morti sospette a Careggi"

"Chiediamo che venga fatta piena luce sulla morte sospetta di tre persone all'ospedale fiorentino di Careggi, pazienti con malattie del sangue infettati nonostante i tamponi negativi. Le vittime avevano 43, 45 e 65 anni. I tre erano in cura per malattie del sangue, sono entrati nel reparto di Ematologia con tamponi che confermavano la loro negatività al Covid, ma si sono poi infettati e sono deceduti per le conseguenze del Coronavirus. Chiediamo che la giunta regionale toscana, il Presidente Rossi o l'assessore Saccardi, vengano in aula a riferire sull'accaduto, e ci tengano informati sugli sviluppi dell'indagine interna". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Accanto all'inchiesta della Procura di Firenze - sottolinea Stella - scattata a seguito dell'esposto dei famigliari delle vittime, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi ha avviato un'indagine epidemiologica interna per cercare di capire come i tre pazienti possano essersi infettati nella struttura, visto che erano entrati con tamponi che accertavano la loro negatività al Covid-19. Occorrerà capire come sia stato possibile il contagio in ambienti in cui solitamente l'attenzione alla sterilità è molto alta da parte dei sanitari, per preservare pazienti che hanno basse difese immunitarie".