Difende una cameriera dalle avances di un cliente, barista picchiato a Firenze

Nella serata di ieri, 1 luglio, un barista che lavora in un locale del centro di Firenze, in piazza Santo Spirito, è stato preso a pugni in faccia da un cliente ubriaco. Quest'ultimo stava importunando una cameriera del locale e il barista è stato aggredito per aver chiesto al cliente di smettere.

L'uomo, un 47enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 21.40. Trasportato in codice verde all'ospedale di Santa Maria Nuova, è stato medicato per lievi lesioni.

L'aggressore, un 55enne originario degli Usa e residente a Parigi, è stato identificato dalla polizia, intervenuta su posto, e multato per ubriachezza manifesta.

Se la vittima presenterà querela sarà anche denunciati per lesioni personali.