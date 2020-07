Dipendente irreprensibile col vizio dello spaccio: arrestato a Pisa

La guardia di finanza Pisa ha arrestato il dipendente di una nota società nel Pisano. L'uomo è stato arrestato mentre piazzava lo stupefacente in zona Cep.

I baschi verdi, insospettiti dal viavai circospetto di alcuni ragazzi, nei pressi di un bar nel quartiere C.e.p., a pochi istanti dalla cessione di droga, hanno controllato una donna che si era appena procurata una dose.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno reso possibile l’identificazione del fornitore della sostanza, un uomo di 57 anni di Pisa. I militari lo hanno individuato e fermato a bordo di uno scooter, rinvenendo numerose dosi, pronte per essere cedute, occultate sotto la sella del motorino.

Le operazioni di perquisizione domiciliare hanno permesso di rinvenire e sequestrare 35 grammi di droga: hashish e marijuana, 1 bilancino di precisione e denaro contante.

L'uomo, lavoratore dipendente di una nota società della provincia, incensurato, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e condotto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima dinanzi al tribunale di Pisa. Per l’acquirente è invece stata attivata la procedura di segnalazione alla locale prefettura per uso personale.