Empoli-Siena, tra 6 anni linea ferroviaria elettrificata e con raddoppio ferroviario a Granaiolo

Entro il 2026 la linea ferroviaria Empoli-Siena sarà elettrificata e ci sarà il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, con il superamento dei passaggi a livelli che 'corrono' lungo la vecchia 429. Sulla linea giungeranno anche 44 treni ibridi in sostituzione delle linee diesel. Questo è stato affermato durante la conferenza stampa dalla sala Cutuli della Regione Toscana. Entro la fine dell'anno in corso verrà approvato l'iter presentato quest'oggi e sarà chiesta la conferenza dei servizi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nei primi mesi del 2022 sarà approvato il progetto esecutivo e da lì in 4 anni si ipotizza la chiusura. Il costo sarà di 267 milioni di euro, 100 per l'elettrificazione della linea e il resto per gli altri lavori. Si assicura che la viabilità stradale non avrà interruzioni: di 13 passaggi a livello tra Empoli e Granaiolo 3 sono stati tolti durante i lavori della nuova sr 429, gli altri verranno rimossi con una nuova viabilità. I lavori permetteranno, secondo quanto illustrato, di eliminare le 'perturbazioni' nel servizio causata da incidenti ai passaggi a livello, ritardi per il binario unico tra Empoli e Granaiolo, guasti per vecchi convogli e molto altro. In programma anche importanti opere di mitigazione idraulica relative ai tratti di nuovo tracciato che attraverseranno i bacini fluviali dell’Arno e dell’Elsa.

Per il raddoppio ferroviario si parla di circa 10 dei 63 km della linea ferroviaria Empoli-Siena, 28 dei quali già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi. Il vantaggio in tempo di minutaggio è stimato su 4 minuti, senza considerare che la velocità sul tratto 'incriminato' passerà da 105 a 150 km/h.